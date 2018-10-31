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Происшествия
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«Боковушка» ударила по баку: в Роскосмосе назвали причины аварии «Союза» с экипажем

Причиной падения ракеты «Союз-ФГ» стала нештатная работа датчика разделения первой и второй ступеней носителя, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает ТАСС.

Возвращение экипажа МКС на Землю.
Возвращение экипажа МКС на Землю.
roscosmos.ru

К такому выводу пришла аварийная комиссия, которая искала причины ЧП.

«Одна из „боковушек“ при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени», — сказал Крикалев.

Сейчас проводится цикл мероприятий, чтобы обеспечить дальнейшие безопасные полеты.

11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с экипажем МКС на орбиту, пишет bfm.ru. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг приземлились в спасательной капсуле на территории Казахстана.

За запуском наблюдали главы Роскосмоса и NASA Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн. Ракета стартовала в 11:40 по московскому времени. Запуск был посвящен столетию со дня образования Завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия», который изготовил корабль.

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