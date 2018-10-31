«Боковушка» ударила по баку: в Роскосмосе назвали причины аварии «Союза» с экипажем

К такому выводу пришла аварийная комиссия, которая искала причины ЧП.

«Одна из „боковушек“ при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени», — сказал Крикалев.