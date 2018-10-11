Экипаж аварийной ракеты «Союз» благополучно приземлился

11 октября экипаж потерпевшей аварию российской ракеты «Союз» совершил аварийную посадку в Казахстане. По данным источника РИА Новости, капсула с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом удачно приземлилась.

Во время посадки Овчинин и Хейг испутали перегрузку в 6 g (во время старта космонавты испытывают перегрузку от 1 до 7 g).



Ракета стартовала с Байконура в 11:40 мск. Вскоре произошло аварийное отключение двигателя второй ступени. Экипаж пилотируемого корабля эвакуировался.

За запуском наблюдали главы Роскосмоса и NASA Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн. Ракета стартовала в 11:40 по московскому времени. Запуск был посвящен столетию со дня образования Завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия», который изготовил корабль.