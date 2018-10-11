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На Байконуре потерпела аварию ракета «Союз» с россиянином и американцем на борту

В Казахстане потерпела аварию ракета-носитель «Союз» с пилотируемым кораблем, передает ТАСС. Ракета стартовала 11 октября с космодрома Байконур.

Ракета "Союз" над Алтаем.
Ракета "Союз" над Алтаем.
Романъ Фоминых.

Что с экипажем потерпевшего аварию «Союза»

Экипаж жив, он должен совершить аварийную посадку в Казахстане. С ними у спасателей есть связь, пишет «Интерфакс».

На этой ракете на МКС отправились российский космонавт Алексей Овчинин (командир пилотируемого корабля «Союза МС-10») и американский астронавт Ник Хейг. Третье место в пилотируемом корабле занимал контейнер с грузом.

Сейчас спасатели следят за спуском капсулы с космонавтом и астронавтом после аварийной ситуации, сообщил собеседник «Интерфакса:

Наблюдаем парашют со спускаемым аппаратом. Экипаж более перегрузок не испытывает.

Почему упала ракета «Союз»

У ракеты-носителя аварийно отключился двигатель второй ступени.

За запуском наблюдали главы Роскосмоса и NASA Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн. Ракета стартовала в 11:40 по московскому времени. Запуск был посвящен столетию со дня образования Завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия», который изготовил корабль.

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