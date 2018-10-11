На Байконуре потерпела аварию ракета «Союз» с россиянином и американцем на борту

Что с экипажем потерпевшего аварию «Союза»
Экипаж жив, он должен совершить аварийную посадку в Казахстане. С ними у спасателей есть связь, пишет «Интерфакс».
На этой ракете на МКС отправились российский космонавт Алексей Овчинин (командир пилотируемого корабля «Союза МС-10») и американский астронавт Ник Хейг. Третье место в пилотируемом корабле занимал контейнер с грузом.
Сейчас спасатели следят за спуском капсулы с космонавтом и астронавтом после аварийной ситуации, сообщил собеседник «Интерфакса:
Наблюдаем парашют со спускаемым аппаратом. Экипаж более перегрузок не испытывает.
Почему упала ракета «Союз»
У ракеты-носителя аварийно отключился двигатель второй ступени.
За запуском наблюдали главы Роскосмоса и NASA Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн. Ракета стартовала в 11:40 по московскому времени. Запуск был посвящен столетию со дня образования Завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия», который изготовил корабль.