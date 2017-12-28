Рогозин заявил, что ракету "Союз", запущенную с "Восточного", настроили на старт с космодрома "Байконур"

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что потерпевшая аварию ракета-носитель "Союз", стартовавшая 28 ноября с космодрома Восточный, была настроена на старт с космодрома Байконур, сообщает ТАСС.
"Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
Вице-премьер указал на системный сбой в понимании того, какие работы нужно было провести на космодроме Восточный.
"Есть системные ошибки в управлении, в руководстве госкорпорации ", — заявил Дмитрий Рогозин, подчеркнув, что реформы "крайне необходимы".
"…начиная от технологического перевооружения предприятий, которые сильно отстали, заканчивая вопросами, связанными с системным мышлением и пониманием тех рынков, куда должна двигаться отрасль…" — считает Рогозин.
По его словам, на 20 успешных пусков в этом году пришелся один аварийный. Комиссия по расследованию обстоятельств аварии будет действовать объективно и ее выводы будут носить жесткий характер, заявил вице-премьер Рогозин.
"Я думаю, что выводы будут комиссией представлены президенту и председателю правительства", — подчеркнул вице-премьер, пишет znak.com.
Справка
Второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: 28 ноября ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат" производства НПО имени Лавочкина, не вышли на целевую орбиту. Нештатная ситуация могла возникнуть как раз во время полета разгонного блока "Фрегат".
Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).
Факт
27 декабря стало известно, что запущенный с Байконура в ночь на среду спутник "Ангосат" перестал выходить на связь.
- Ответственность за неудачный запуск ракеты-носителя возложили на священника
- Назвали причину падения российской ракеты со спутниками в океан
- Для участников пуска ракеты со спутниками с "Восточного" заранее изготовили медали
- Кладовщица стала "крайней" в провале испытаний ракет "Протон"
- Сюжет: Аварии в космической отрасли
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.