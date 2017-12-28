Рогозин заявил, что ракету "Союз", запущенную с "Восточного", настроили на старт с космодрома "Байконур"

"Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

Вице-премьер указал на системный сбой в понимании того, какие работы нужно было провести на космодроме Восточный.

"Есть системные ошибки в управлении, в руководстве госкорпорации ", — заявил Дмитрий Рогозин, подчеркнув, что реформы "крайне необходимы".

"…начиная от технологического перевооружения предприятий, которые сильно отстали, заканчивая вопросами, связанными с системным мышлением и пониманием тех рынков, куда должна двигаться отрасль…" — считает Рогозин.

По его словам, на 20 успешных пусков в этом году пришелся один аварийный. Комиссия по расследованию обстоятельств аварии будет действовать объективно и ее выводы будут носить жесткий характер, заявил вице-премьер Рогозин.

"Я думаю, что выводы будут комиссией представлены президенту и председателю правительства", — подчеркнул вице-премьер, пишет znak.com.

Справка

Второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: 28 ноября ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат" производства НПО имени Лавочкина, не вышли на целевую орбиту. Нештатная ситуация могла возникнуть как раз во время полета разгонного блока "Фрегат".

Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).

Факт

27 декабря стало известно, что запущенный с Байконура в ночь на среду спутник "Ангосат" перестал выходить на связь.