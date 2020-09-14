Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 сентября 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Боксеры кандидата в депутаты «наваляли» соперникам прямо возле школы в Новосибирске

Выборы в депутаты Новосибирска довели соперничество между двумя кандидатами до уличной разборки, сообщает региональное отделение КПРФ.

Драка на выборах в Новосибирске.
Драка на выборах в Новосибирске.
кадр из видео.

Инцидент произошел во время выборов в Совет депутатов Новосибирска в Заельцовском районе.

Под окнами избирательного участка, расположенного в школе, в битве сошлись группы поддержки двух кандидатов — боксера-самовыдвиженца Михаила Алояна и Степана Сафонкина от «Лиги эффективности», которой руководит местный застройщик.

«Бригада алояновских предъявила сафонкинским за махинации с визитками. Те послали их куда подальше и вели себя дерзко, практически спровоцировав алояновских. Завязалась драка, сафонкинским наваляли и уехали», — рассказал очевидец.

Коммунисты отмечают, что выборы в Новосибирске прошли практически под девизом «90-е вернулись»: провокации, скупка голосов, неразбериха на участках и массовая драка.

Напомним, выборы в столице Сибири стали примечательны и тем, что депутатом стал координатор местного штаба Навального Сергей Бойко.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость