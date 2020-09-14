Боксеры кандидата в депутаты «наваляли» соперникам прямо возле школы в Новосибирске

Выборы в депутаты Новосибирска довели соперничество между двумя кандидатами до уличной разборки, сообщает региональное отделение КПРФ.

Драка на выборах в Новосибирске.

Инцидент произошел во время выборов в Совет депутатов Новосибирска в Заельцовском районе.

Под окнами избирательного участка, расположенного в школе, в битве сошлись группы поддержки двух кандидатов — боксера-самовыдвиженца Михаила Алояна и Степана Сафонкина от «Лиги эффективности», которой руководит местный застройщик.

«Бригада алояновских предъявила сафонкинским за махинации с визитками. Те послали их куда подальше и вели себя дерзко, практически спровоцировав алояновских. Завязалась драка, сафонкинским наваляли и уехали», — рассказал очевидец.

Коммунисты отмечают, что выборы в Новосибирске прошли практически под девизом «90-е вернулись»: провокации, скупка голосов, неразбериха на участках и массовая драка.

Напомним, выборы в столице Сибири стали примечательны и тем, что депутатом стал координатор местного штаба Навального Сергей Бойко.