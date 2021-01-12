Более 10 афтершоков в Сибири зафиксировано после «великого монгольского землетрясения»

Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает о еще нескольких последующих толчках после сильного землетрясения.
Последний из них был зафиксирован в 10:39 местного времени (05:39 мск).
Землетрясение произошло 12 января в 5:32 местного времени (00:32 мск), имело магнитуду 6,7, энергетический класс 15,2, пишет «Коммерсантъ».
«Механизм очага, по данным международных геофизических служб — сброс. Это типичный механизм для условий растяжения, которое доминирует в рифтовой Хубсугульской впадине», — говорится в сообщении ученых.
12 января мощное землетрясение почувствовали жители Иркутской области, Бурятии, Забайкальского и Красноярского краев ранним утром 12 января. Впоследствии поступили сообщения о том, что в Томской и Новосибирской областях также ощущались подземные толчки.
В эпицентре, который располагался в 34 км от населенного пункта Турт в Монголии, интенсивность составила 8,7 балла.