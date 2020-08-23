Более 50 человек эвакуировали из барнаульской многоэтажки из-за горящего балкона

22 вечером в Барнауле произошел пожар в одной из квартир девятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Юрина, 204 б.

Горел балкон на первом этаже.

На месте происшествия работали шесть звеньев газодымозащитной службы. По лестничным маршам спасатели эвакуировали 56 человек, из них 12 детей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

На тушение огня был подан многофункциональный ствол, проложена магистральная линия.

Общая площадь горения составила около 10 квадратных метров. Причина случившегося устанавливается.

Почти 100 человек эвакуировали из барнаульской многоэтажки на ул. Попова, 76 из-за пожара 18 августа. Горела квартира на четвертом этаже. В горящей квартире нашли мужчину. Он успел надышаться едким дымом. Пострадавший выжил, его госпитализировали.