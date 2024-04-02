Более 1600 человек эвакуировано авиацией из пострадавших от паводка районов в соседней с Алтаем республике

Эвакуировано 1660 человек, перевезено более 30 тонн гуманитарного груза, указывает "Казинформ".
ЧС в Казахстане
С водной стихией столкнулась Костанайская область. Под воду начали уходить села у Аркалыка, также стало известно что затопило поселок Амангельды возле Костаная. Страдают Джангельдинский, Амангельдинский районы и город Аркалык. Там 28 марта был объявлен режим ЧС.
Ранее спасатели показали, как эвакуируют животных из затопленного Михайловского в Алтайском крае.
Также в Михайловский район перебрасывают дополнительные силы МЧС.
Район граничит с Казахстаном. Протяженность международной границы — 57 километров.
В Алтайском крае действует режим ЧС.
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