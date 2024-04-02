Более 1600 человек эвакуировано авиацией из пострадавших от паводка районов в соседней с Алтаем республике

В Республике Казахстан спасательная операция находится в активной фазе. Вертолетами всех экстренных служб республики эвакуируют людей из районов, подверженных паводку.

Эвакуировано 1660 человек, перевезено более 30 тонн гуманитарного груза, указывает "Казинформ".

ЧС в Казахстане

С водной стихией столкнулась Костанайская область. Под воду начали уходить села у Аркалыка, также стало известно что затопило поселок Амангельды возле Костаная. Страдают Джангельдинский, Амангельдинский районы и город Аркалык. Там 28 марта был объявлен режим ЧС.

Ранее спасатели показали, как эвакуируют животных из затопленного Михайловского в Алтайском крае.

Также в Михайловский район перебрасывают дополнительные силы МЧС.

Район граничит с Казахстаном. Протяженность международной границы — 57 километров.

В Алтайском крае действует режим ЧС.

Самое важное - в нашем Telegram-канале