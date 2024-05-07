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Происшествия

Более 40 человек остались без жилья после масштабного пожара в частном секторе сибирского города

Пожар уничтожил 13 жилых домов в частном секторе Вихоревки Иркутской области.

Без крыши над головой остались 46 человек.

Погорельцы временно разместились у родственников и друзей, сообщает "Интерфакс".

Накануне загорелись садовые товарищества, в том числе четыре — в районе Вихоревки. При порывах ветра огонь из садоводства "Локомотив" перешел на 15 строений в частном секторе Вихоревки.

Людей эвакуировали с места ЧП на автобусах. Также многие покидали садоводства на своих автомобилях. Два человека погибли, пятеро пострадали.

Предварительно, огнем повреждены 188 строений. Причины пожара предстоит установить дознавателям МЧС.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел в регионе режим ЧС.

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