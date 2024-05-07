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Происшествия

ЧС: в восьми сибирских садоводствах произошел мощный пожар. Есть погибшие

Пожарные ликвидировали открытое горение в восьми садоводствах в Иркутской области.

Пострадала женщина. В почти сгоревшем садоводстве обнаружили тело погибшего мужчины, сообщает "Интерфакс". По последним данным, число погибших увеличилось до двух человек.

Людей эвакуировали с места ЧП на автобусах. Также многие покидали садоводства на своих автомобилях.

Предварительно, огнем повреждены 188 строений. Причины пожара предстоит установить дознавателям МЧС.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел в регионе режим ЧС в связи с пожарами и неблагоприятным прогнозом погоды.

Ранее россиянам рассказали, почему нельзя закапывать мусор на даче.

Отмечается, что закапывание мусора вредит почве и нарушает общую экологическую обстановку.

Чтобы избавиться от строительных отходов на даче, следует заказывать специальную машину. Если очень хочется закопать что-то в землю, то только ветки и листья.

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