ЧС: в восьми сибирских садоводствах произошел мощный пожар. Есть погибшие

Пострадала женщина. В почти сгоревшем садоводстве обнаружили тело погибшего мужчины, сообщает "Интерфакс". По последним данным, число погибших увеличилось до двух человек.
Людей эвакуировали с места ЧП на автобусах. Также многие покидали садоводства на своих автомобилях.
Предварительно, огнем повреждены 188 строений. Причины пожара предстоит установить дознавателям МЧС.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел в регионе режим ЧС в связи с пожарами и неблагоприятным прогнозом погоды.
Ранее россиянам рассказали, почему нельзя закапывать мусор на даче.
Отмечается, что закапывание мусора вредит почве и нарушает общую экологическую обстановку.
Чтобы избавиться от строительных отходов на даче, следует заказывать специальную машину. Если очень хочется закопать что-то в землю, то только ветки и листья.
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