22 августа
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Происшествия

Более 100 человек отравились шаурмой в российском регионе

Массовое отравление шаурмой случилось в российском регионе.

Шаурма.
Шаурма.
unsplash.com

На этот раз — во Владимире. Всего — 107 человек, указывает bfm.ru.

Предварительная причина случившегося — бактерия сальмонелла.

Задержан подозреваемый по делу о массовом отравлении шаурмой. Это житель Подмосковья, который, по версии следствия, поставлял в сети быстрого питания некачественное мясо.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее число отравившихся сибирской шаурмой выросло до 62 человек. Все пострадавшие ели шаурму в кафе Братска.

По словам пострадавших, все они ели шаурму из кафе быстрого питания в Братске "Шаурму хочу".

Специалисты регионального Роспотребнадзора провели проверку в данном кафе. Они обнаружили нарушения в приготовлении блюд и хранении продуктов.

Кафе "Шаурму хочу" временно запретили деятельность. Материалы дела направлены в суд.

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