Число отравившихся сибирской шаурмой выросло до 62 человек

Число жертв небезопасной шаурмы выросло до 62 человек в Иркутской области. Все пострадавшие ели шаурму в кафе Братска. Об этом сообщает ТАСС .

С признаками отравления за медпомощью обратилась 62 человека. 29 из низ потребовалась госпитализация. В том числе пострадали пять детей.

По словам пострадавших, все они ели шаурму из кафе быстрого питания в Братске "Шаурму хочу".

Специалисты регионального Роспотребнадзора провели проверку в данном кафе. Они обнаружили нарушения в приготовлении блюд и хранении продуктов.

Кафе "Шаурму хочу" временно запретили деятельность. Материалы дела направлены в суд.

Ранее более 100 человек отравились суррогатным алкоголем. Предварительно, все пострадавшие пили разливной напиток "Мистер Сидр", в котором обнаружили примеси метанола.

Между тем барнаульские студенты рассказали о нескольких заведениях города, где продают изысканную на вкус шаурму. Про вино опрошенная молодежь не поведала.

А вооруженные налетчики ворвались в шаурмичную, взяли кассу и скрылись на Lada и BMW.