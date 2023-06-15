Число отравившихся сибирской шаурмой выросло до 62 человек

С признаками отравления за медпомощью обратилась 62 человека. 29 из низ потребовалась госпитализация. В том числе пострадали пять детей.
По словам пострадавших, все они ели шаурму из кафе быстрого питания в Братске "Шаурму хочу".
Специалисты регионального Роспотребнадзора провели проверку в данном кафе. Они обнаружили нарушения в приготовлении блюд и хранении продуктов.
Кафе "Шаурму хочу" временно запретили деятельность. Материалы дела направлены в суд.
Ранее более 100 человек отравились суррогатным алкоголем. Предварительно, все пострадавшие пили разливной напиток "Мистер Сидр", в котором обнаружили примеси метанола.
Между тем барнаульские студенты рассказали о нескольких заведениях города, где продают изысканную на вкус шаурму. Про вино опрошенная молодежь не поведала.
А вооруженные налетчики ворвались в шаурмичную, взяли кассу и скрылись на Lada и BMW.