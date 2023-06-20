Более 100 человек отравились шаурмой в Сибири

За помощью обратился 101 человек, госпитализированы 51, 29 отказались, 21 на амбулаторном лечении.
В пробах биоматериала пострадавших и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонелл.
Возбуждено уголовное дело. Владелец кафе находится под домашним арестом.
Ранее гурманам раскрыли секрет, каким вином запивать шаурму. По мнению директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой, фастфуд - классическая гастрономическая пара к вину из числа креативных.