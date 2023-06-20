20 июня
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Происшествия

Более 100 человек отравились шаурмой в Сибири

Более 100 человек обратились к медикам в Братске после употребления шаурмы из кафе, сообщает "Интерфакс".

Шаурма.
Шаурма.
unsplash.com

За помощью обратился 101 человек, госпитализированы 51, 29 отказались, 21 на амбулаторном лечении.

В пробах биоматериала пострадавших и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонелл.

Возбуждено уголовное дело. Владелец кафе находится под домашним арестом.

Ранее гурманам раскрыли секрет, каким вином запивать шаурму. По мнению директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой, фастфуд - классическая гастрономическая пара к вину из числа креативных.

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