Более 200 человек погибли в результате разрушительного землетрясения в Афганистане

Землетрясение в восточной части Афганистана унесло жизни 255 человек, как минимум 150 ранены, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в афганском правительстве.

Сотням пострадавших оказывается необходимая медицинская помощь, ведется подсчет ущерба, пишет Lenta.ru.

Сила подземных колебаний составила 6,1. Эпицентр находился в 42 километрах к юго-западу от города Хост, пишет bfm.ru.

Евро-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил — подземные толчки от землетрясения в Афганистане ощущались также в Пакистане и в Индии, на расстоянии более 500 километров.

Сейсмоопасные региона в России

Между тем сейсмологи включили Алтай в число регионов, где могут произойти разрушительные землетрясения.

Самыми сейсмически опасными регионами России являются Камчатка, Курилы, Сахалин, север Якутии, Прибайкалье, Забайкалье, Алтай, Саяны, Северный Кавказ и Крым.

Несмотря на то что ученые знают, где могут произойти самые страшные землетрясения, они не могут назвать точное время начала катастрофы.

Также ученые определили, в какую сторону смещается Горный Алтай.

Чуйское землетрясение

Чуйское землетрясение произошло в Горном Алтае 27 сентября 2003 года. Главный подземный толчок с показателем магнитуды 7,3 был зафиксирован в 18:33. Землетрясение почувствовали жители Горно-Алтайска, Барнаула, Бийска, Новосибирска.

Во многих городах люди выбежали из квартир и находились на улице несколько часов, боясь возвращаться в дома.