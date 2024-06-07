В Забайкалье в ДТП с автобусом пострадали 35 человек, сообщает ТАСС .

Трое человек погибли.

Водитель вахтового автобуса «Урал» не справился с управлением и слетел в кювет, указывает Газета.Ru.

Накануне в Кемерове столкнулись два трамвая. Пострадали 102 человека. Один человек погиб, четверо в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ДТП с двумя трамваями в Кемерове.

Задержаны директор и мастер транспортной компании.

В компании проведены обыски, изъята необходимая техдокументация.

По версии следствия, 6 июня директор и мастер допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим трамваем, следовавшим в попутном направлении.

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