Трое человек погибли.
Водитель вахтового автобуса «Урал» не справился с управлением и слетел в кювет, указывает Газета.Ru.
Накануне в Кемерове столкнулись два трамвая. Пострадали 102 человека. Один человек погиб, четверо в тяжелом состоянии находятся в реанимации.
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ДТП с двумя трамваями в Кемерове.
Задержаны директор и мастер транспортной компании.
В компании проведены обыски, изъята необходимая техдокументация.
По версии следствия, 6 июня директор и мастер допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим трамваем, следовавшим в попутном направлении.
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