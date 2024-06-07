Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ДТП с двумя трамваями в Кемерове, пишет РИА Новости .

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Между тем в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП с участием двух трамваев, задержаны должностные лица организации-перевозчика, указывает gazeta.a42.ru.

Задержаны директор и мастер «Кемеровской электротранспортной компании». Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В компании проведены обыски, изъята необходимая техдокументация.

По версии следствия, 6 июня директор и мастер допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим трамваем, следовавшим в попутном направлении.

Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 102. Одному из пострадавших спасти жизнь не удалось. Четверо находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Что известно об аварии

Один из трамваев потерял управление тормозами, и на высокой скорости столкнулся со вторым трамваем. В результате аварии два человека выпали из салона на автодорогу.

Пассажиров пришлось извлекать через окна.

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