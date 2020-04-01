Более 20 детей получили ожоги от устройства, которое принесла замдиректора школы

Устройство для кварцевания принесла в класс заместитель директора школы.
«27 февраля 2020 года во время перемены между уроками заместитель директора МБОУ СОШ № 20 города Абакана принесла и включила в учебном классе бактерицидный облучатель „Генерис“ открытого типа, функционирование которого запрещено в присутствии людей», — рассказали в ведомстве.
Аппарат работал на протяжении 3-х часов в течение всего учебного процесса в присутствии 29 учеников.
В результате негативного воздействия облучателя 24 ребенка обратились в медучреждения с жалобами на жжение в глазах и покраснение кожи на лице и руках.
Пострадавшим детям назначили лечение. Возбуждено дело по статье «Халатность».
Напомним, ранее сообщалось о 10 пострадавших детях.