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Происшествия

Более 20 детей получили ожоги от устройства, которое принесла замдиректора школы

В Хакасии 24 ученика второго класса получили ожоги в результате воздействия бактерицидного излучателя, сообщает республиканский СК.

Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
altapress.ru

Устройство для кварцевания принесла в класс заместитель директора школы.

«27 февраля 2020 года во время перемены между уроками заместитель директора МБОУ СОШ № 20 города Абакана принесла и включила в учебном классе бактерицидный облучатель „Генерис“ открытого типа, функционирование которого запрещено в присутствии людей», — рассказали в ведомстве.

Аппарат работал на протяжении 3-х часов в течение всего учебного процесса в присутствии 29 учеников.

В результате негативного воздействия облучателя 24 ребенка обратились в медучреждения с жалобами на жжение в глазах и покраснение кожи на лице и руках.

Пострадавшим детям назначили лечение. Возбуждено дело по статье «Халатность».

Напомним, ранее сообщалось о 10 пострадавших детях.

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