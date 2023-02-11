Более 20 мертвых овец найдены на подворье в Барнауле

Мужчина занимается разведением овец в учхозе «Пригородный». Страшную находку обнаружил во время кормления животных.
На телах овец — повреждения. Сколько животных в отаре — не сообщается. Надзорным ведомством организована проверка по вопиющему факту.
Ранее коровы сломали забор и утром прибежали в аэропорт, но Сибирь им покинуть не удалось.
Коровы появились в Международном аэропорту Абакана имени В.Г. Тихонова — на площади возле аэровокзала.
Полицейские нашли владельца стада, им оказался проживающий поблизости 60-летний фермер.