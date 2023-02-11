11 февраля
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Происшествия

Более 20 мертвых овец найдены на подворье в Барнауле

Накануне барнаулец нашел на своем подворье 28 мертвых овец, говорится в сообщении прокуратуры Алтайского края.

Овцы.
Овцы.
CC0

Мужчина занимается разведением овец в учхозе «Пригородный». Страшную находку обнаружил во время кормления животных.

На телах овец — повреждения. Сколько животных в отаре — не сообщается. Надзорным ведомством организована проверка по вопиющему факту.

Ранее коровы сломали забор и утром прибежали в аэропорт, но Сибирь им покинуть не удалось.

Коровы появились в Международном аэропорту Абакана имени В.Г. Тихонова — на площади возле аэровокзала.

Полицейские нашли владельца стада, им оказался проживающий поблизости 60-летний фермер.

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