Коровы сломали забор и утром прибежали в аэропорт, но Сибирь им покинуть не удалось

Коровы появились в Международном аэропорту Абакана имени В.Г. Тихонова — на площади возле аэровокзала.
Полицейские нашли владельца стада, им оказался проживающий поблизости 60-летний фермер.
«Ночью животные сломали ограждение и ушли из загона. Стадо из 130 коров вышло на проезжую часть и заняло автомобильную парковку возле аэровокзального комплекса, чем создало помехи водителям и пассажирам», — рассказали в ведомстве.
Работники аэропорта с помощью громкоговорителей и служебных машин прогоняли животных с территории.
«Животновода привлекут к ответственности по статье об административных правонарушениях», — уточнили в МВД.
В ведомстве подчеркнули, что не только коровы создают проблемы в сфере пассажироперевозки, но и лошади с овцами.
Ранее в Алтайском крае корова атаковала маленького ребенка, прогуливающегося с мамой и бабушкой.