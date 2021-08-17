Коровы сломали забор и утром прибежали в аэропорт, но Сибирь им покинуть не удалось

В Хакасии более сотни коров пришли в абаканский аэропорт, чем вызвали большой переполох, сообщает сибирское управление МВД на транспорте.

Коровы появились в Международном аэропорту Абакана имени В.Г. Тихонова — на площади возле аэровокзала.

Полицейские нашли владельца стада, им оказался проживающий поблизости 60-летний фермер.

«Ночью животные сломали ограждение и ушли из загона. Стадо из 130 коров вышло на проезжую часть и заняло автомобильную парковку возле аэровокзального комплекса, чем создало помехи водителям и пассажирам», — рассказали в ведомстве.



Работники аэропорта с помощью громкоговорителей и служебных машин прогоняли животных с территории.

«Животновода привлекут к ответственности по статье об административных правонарушениях», — уточнили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что не только коровы создают проблемы в сфере пассажироперевозки, но и лошади с овцами.

Ранее в Алтайском крае корова атаковала маленького ребенка, прогуливающегося с мамой и бабушкой.