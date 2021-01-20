В Алтайском крае ребенка атаковала корова, дело дошло до суда

Девочка гуляла с матерью и бабушкой. Рядом на улице бесконтрольно паслась корова, которая напала на ребенка.
«В результате нападения женщинам и ребенку были причинены телесные повреждения. Девочка получила ссадины и гематомы в теменной и височной области головы, также корова повредила детскую прогулочную коляску», — рассказали в прокуратуре.
Суд обязал владельца животного выплатить 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее барнаулец отсудил неплохую сумму за тайный перевод его пенсионных накоплений в негосударственный фонд.