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Происшествия

В Алтайском крае ребенка атаковала корова, дело дошло до суда

В Тогульском районе Алтайского края на маленькую девочку во время прогулки напала корова. Семье удалось добиться компенсации морального вреда, сообщили в прокуратуре края.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Девочка гуляла с матерью и бабушкой. Рядом на улице бесконтрольно паслась корова, которая напала на ребенка.

«В результате нападения женщинам и ребенку были причинены телесные повреждения. Девочка получила ссадины и гематомы в теменной и височной области головы, также корова повредила детскую прогулочную коляску», — рассказали в прокуратуре.

Суд обязал владельца животного выплатить 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее барнаулец отсудил неплохую сумму за тайный перевод его пенсионных накоплений в негосударственный фонд.

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