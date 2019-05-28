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28 мая 20°C

Более 35 млрд рублей составил ущерб РФ от космических аварий

Космические аварии за период 2010—2018 годы нанесли российскому бюджету ущерб в более чем 35 млрд рублей, говорится в документации к проекту постановления правительства, который цитирует РИА Новости.

Космонавты работают в открытом космосе.
Космонавты работают в открытом космосе.
Александр Герст, vk.com/prokopyev_iss

За девять лет 11 космических пусков завершились аварийно. Ущерб почти в 13 раз превышает затраты на страхование, благодаря которому было возмещено почти 20 млрд рублей.

Непокрытые убытки, таким образом, превышают 10 млрд рублей. Так, авария ракеты «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс-М» в 2013 году принесли ущерб в 5 млрд рублей, поскольку запуск не был застрахован, пишет polit.ru.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская ракетная техника отличается высокой степенью надежности, а аварии с ней происходят преимущественно под влиянием «человеческого фактора».

Комментируя аварию «Союза-ФГ», когда российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг эвакуировались в спасательной капсуле на Землю, Рогозин отметил, что это было первое ЧП при запуске отечественного пилотируемого корабля за 35 лет.

Особое мнение

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал руководство «Роскосмоса»: «Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать».

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