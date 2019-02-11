Рогозин объяснил неудачные запуски космических ракет

«Любая техника рано или поздно дает сбой», — заявил глава «Роскосмоса».

«Союз» — очень надежная ракета, а аварии с ней соответствуют статистике надежности, уверен Рогозин.

Комментируя осеннюю аварию «Союза-ФГ», когда российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг эвакуировались в спасательной капсуле на Землю, Рогозин отметил, что это было первое ЧП при запуске отечественного пилотируемого корабля за 35 лет.

Однако аварий непилотируемых «Союзов» было гораздо больше, пишет bfm.ru.

Иван Моисеев,

научный руководитель Института космической политики:

Здесь есть некоторое лукавство, что ракета «Союз» имеет более высокую аварийность, чем средняя, для рабочих ракет. Все зависит от того, какую выборку брать. Можно выбрать один случай и только про него и говорить. На самом деле за последние пять лет у нас было пять аварий, три из них «Союза», две — «Протона». Для таких ракет требуется очень высокая надежность хотя бы из-за того, что они очень долго эксплуатируются, все ошибки, которые допустили конструкторы и технологи, должны быть уже исправлены. Этого не произошло. Если взять рабочие ракеты, то можем посмотреть, как дела обстоят в других странах. Последняя авария у европейцев — 2002 год, у американцев — 1998 год.

Очередной запуск пилотируемого корабля с Байконура на Международную космическую станцию (МКС) перенесли с 1 на 14 марта, сообщил источник «Интерфакса».

В экипаж «Союза МС-12» войдут россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, не долетевшие на «Союзе МС-10» до МКС в октябре, а также американка Кристина Кук.

Продырявленный «Союз»

Давление на МКС начало падать в ночь на 30 августа. Под декоративной обшивкой в туалете российские космонавты Прокопьев и Артемьев увидели дырку, причем просверленную небрежно — со следом от соскочившего сверла.



Сергей Прокопьев отправился на МКС 6 июня 2018 года, для него это первый полет. Вместе с ним на орбиту улетели американка Серина Ауньен-Чэнселлор и немец Александр Герст. Россиянин Олег Артемьев находится на МКС с марта 2018 года. Также на станции работают американцы Фойстер и Арнольд.

Вечером того же дня по совету Центра управления полетами (WEG) российские космонавты залепили отверстие герметиком.

Внутренняя комиссия РКК «Энергия» проводит расследование. Ранее в Госдуме заявили, что дыру в МКС мог просверлить космонавт-психопат. Космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев заявил, что дыру мог просверлить психически неустойчивый член экипажа станции.

Особое мнение

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал руководство «Роскосмоса»: «Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать».