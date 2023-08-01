Более 20 неразорвавшихся мин нашли на популярном турецком пляже

На турецком курорте Шиле в окрестностях Стамбула закрыли пляж.

На пляже обнаружили обнаружили 28 неразорвавшихся мин. Их заметил местный житель, который отправился на пляж, чтобы искупаться, пишут метсниые СМИ.

На место происшествия направились подразделения жандармерии и пожарной охраны, указывает НГС. Снаряды будут обезврежены 1 или 2 августа.

Водолазы продолжают обследовать морское дно у пляжа.

Ранее взорвалась морская мина неподалеку от берега грузинского пляжа.

Взрыв услышали жильцы домов, которые находятся недалеко от линии пляжа. Никто не пострадал. Разрушений тоже нет.

Между тем люди заметили качающуюся на волнах мину еще до того, как она взорвалась.