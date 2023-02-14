14 февраля
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Происшествия

Взорвалась морская мина неподалеку от берега грузинского пляжа

Накануне на пляже в Батуми взорвалась морская мина. Это случилось в 25 метрах от берега.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Взрыв услышали жильцы домов, которые находятся недалеко от линии пляжа. Никто не пострадал. Разрушений тоже нет, указывает Газета.Ru.

Между тем люди заметили качающуюся на волнах мину еще до того, как она взорвалась.

Ведется разбирательство. На пляже работают саперы. Место ЧП оцепили.

О боеприпасе

Такая морская мина весит 172 кг, в нее помещается 20 кг фугасной смеси.

Ранее сообщалось, что появились версии ЧП на борту затонувшего крейсера «Москва».

Погружение Путина

Между тем в 2019 году рассказывалось, что на дне залива перед погружением Путина обезвредили минное поле. Оно обнаружилось на дне Финского залива. В июле Путин в батискафе погрузился на дно Финского залива, чтобы таким образом почтить память подводников, погибших на борту подлодки Щ-308 «Семга», которая затонула в годы ВОВ.

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