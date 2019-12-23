На дне залива перед погружением Путина обезвредили минное поле

«Задачи выполнялись разные, но особо следует отметить работу по очистке территории острова и прилегающего дна от взрывоопасных предметов. На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика „Александр Обухов“ обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте», — отметил адмирал.
В июле Путин в батискафе погрузился на дно Финского залива, чтобы таким образом почтить память подводников, погибших на борту подлодки Щ-308 «Семга», которая затонула в годы ВОВ.
Глубина погружения составила около 50 м.
В присутствии президента на месте гибели подлодки установили памятную табличку.