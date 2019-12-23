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Жизнь

На дне залива перед погружением Путина обезвредили минное поле

Робототехника в преддверии визита на остров Гогланд летом 2019 года президента России Владимира Путина обезвредила целое минное поле. Оно обнаружилось на дне Финского залива, рассказал «Красной Звезде» командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

Путин и батискаф.
Путин и батискаф.
Скриншот с видео.

«Задачи выполнялись разные, но особо следует отметить работу по очистке территории острова и прилегающего дна от взрывоопасных предметов. На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика „Александр Обухов“ обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте», — отметил адмирал.

В июле Путин в батискафе погрузился на дно Финского залива, чтобы таким образом почтить память подводников, погибших на борту подлодки Щ-308 «Семга», которая затонула в годы ВОВ.

Глубина погружения составила около 50 м.

В присутствии президента на месте гибели подлодки установили памятную табличку.

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