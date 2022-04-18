Мины, подводные дроны, боевые пловцы: появились версии ЧП на борту затонувшего крейсера «Москва»

Эксперты оценили версии ЧП на борту крейсера «Москва», затонувшем в Черном море у Севастополя. Вероятно, официальное заявление о причинах произошедшего будет сделано, когда крейсер поднимут.

Военные водолазы

Обсуждается версия, что к гибели крейсера «Москва» могут быть причастны боевые пловцы — военные водолазы, пишет «МК».

«Вы представляете ситуацию, когда бушует 6-балльный шторм и плывет боевой пловец? В мирное время, а тем более когда идут боевые действия, осуществляется задача противодиверсионной обороны… В данном случае возникает вопрос — какие в том районе могли быть боевые пловцы, когда у украинской стороны не осталось никаких плавсредств? Даже если у них и был морской спецназ, все силы, я думаю, сейчас брошены на сухопутный фронт», — уверен военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Крейсер «Москва». mil.ru

Версию о морском спецназе отвергает и редактор сайта подводников «Автономка» Александр Викторов.

«Боевые пловцы действуют в основном в прибрежных зонах, либо — с корабля, который находится недалеко от цели. Как я понял, крейсер „Москва“ не лежал в дрейфе, находился в движении. Сложно представить, чтобы боевой пловец мог догнать на ходу корабль. Кроме того, на корабле проводятся специальные противодиверсионные мероприятия. Особенно если корабль стоит на якоре или лежит в дрейфе. Это прописано в корабельном уставе», — говорит Викторов.

Подводный дрон

В соцсетях обсуждают версию, что пожар и взрыв боезаряда на крейсере «Москва» могли произойти из-за попадания в него подводного дрона.

«Темой подводных дронов занимаются и американцы и в какой-то степени мы. Локально их использовать проблематично. Классический пример подводного дрона — это ракета-торпеда „Посейдон“. Даже если не будет государства, она дойдет туда, куда ей будет сказано. Меньше 1% — за то, что эта версия с подводным дроном в случае с „Москвой“ верна. Под водой работать все-таки тяжело. И притом Черное море — довольно специфическое», — рассказал Дандыкин .

Артиллерийские стрельбы ракетного крейсера «Москва» в Черном море. Кадр видео Минобороны РФ

Мины

Украинские ВМС в свое время установили около своих черноморских портов 420 якорных мин.

«Часть из них оторвались от якорей и пустилась в свободное плавание. Какие-то из них вполне могли оказаться рядом с крейсером „Москва“. Когда идет волна в несколько метров, мину заметить очень сложно. Штормовое море отнюдь не бирюзового цвета, а черное, как, впрочем, его и назвали», — рассказывает Дандыкин.

Подводник Викторов тоже считает эту версию вполне рабочей: «Военным ведомством было сделано заявление, что главное ракетное вооружение не повреждено. Оно стоит по бортам крейсера. Исходя из этого, можно предположить, что взрыв был все-таки снизу».

Экипаж ракетного крейсера «Москва». Кадр видео Минобороны РФ

Человеческий фактор и море

У каждого ЧП бывает «своя фамилия, имя, отчество и должность», считают эксперты. И была надежда, что флагман Черноморского флота все-таки удастся спасти. Крейсер «Москва» сохранял плавучесть, очаг возгорания удалось локализовать.

Но, по сообщению Минобороны России, 14 апреля крейсер затонул при буксировке во время шторма.

Черное море — очень коварное. Там бывают такие шторма, что корабли переламываются напополам.

Поднятие крейсера

«Я думаю, что это будет сделано, когда крейсер поднимут. Так или иначе, придется снимать боезапас», — считает Василий Дандыкин.

А пока офицеры, мичманы и матросы с затонувшего гвардейского крейсера «Москва» продолжат службу в Военно-морском флоте, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов на встрече с экипажем в Севастополе, сообщило Минобороны РФ.

В ночь с 13 на 14 апреля в результате пожара и взрыва корабль получил серьезные повреждения. После чего затонул в условиях 6-балльного шторма.



Доложили Путину

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили о ЧП на крейсере «Москва». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что по линии военных доклады верховному главнокомандующему идут регулярно.

Сообщить о реакции главы государства на новость о происшествии Песков не смог. Проводить совещание в связи с потерей крейсера «Москва» президент не планирует, писал «Коммерсант».

Что произошло

Вечером 13 апреля украинские официальные лица распространяли информацию о том, что крейсер якобы был атакован ракетами «Нептун» под Одессой, писал «Коммерсант».

Ночью 14 апреля Минобороны РФ сообщило, что на крейсере «Москва» начался пожар, в результате чего сдетонировал боезапас.

Судно получило серьезные повреждения. Впоследствии оно затонуло при буксировке в условиях шторма.

«При буксировке крейсера „Москва“ в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — рассказали в Минобороны.

Экипаж крейсера — 500 человек — полностью эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.