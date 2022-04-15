15 апреля
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Происшествия

Крейсер «Москва» затонул во время шторма при буксировке

Ракетный крейсер Черноморского флота ВМФ РФ «Москва», пострадавший при пожаре, затонул при буксировке во время шторма, сообщает ТАСС.

Крейсер "Москва".
Крейсер "Москва".
mil.ru

Напомним, 14 апреля на борту ракетного крейсера из-за пожара сдетонировал боезапас. Судно осталось на плаву.

В Минобороны РФ указали, что во время буксировки судно потеряло остойчивость, то есть способность противостоять крену и сохранять равновесие.

«При буксировке крейсера „Москва“ в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — рассказали в ведомстве.

Экипаж крейсера полностью эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

В феврале 2022 года крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный, в результате которой в плен сдались 82 солдата украинского гарнизона.

Кстати, ранее американское издание The National Interest назвало пятерку самых смертоносных боевых кораблей ВМФ РФ, в том числе и крейсер «Москва».

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