Крейсер «Москва» затонул во время шторма при буксировке

Ракетный крейсер Черноморского флота ВМФ РФ «Москва», пострадавший при пожаре, затонул при буксировке во время шторма, сообщает ТАСС .

Напомним, 14 апреля на борту ракетного крейсера из-за пожара сдетонировал боезапас. Судно осталось на плаву.

В Минобороны РФ указали, что во время буксировки судно потеряло остойчивость, то есть способность противостоять крену и сохранять равновесие.

«При буксировке крейсера „Москва“ в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — рассказали в ведомстве.

Экипаж крейсера полностью эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

В феврале 2022 года крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный, в результате которой в плен сдались 82 солдата украинского гарнизона.

Кстати, ранее американское издание The National Interest назвало пятерку самых смертоносных боевых кораблей ВМФ РФ, в том числе и крейсер «Москва».