В США назвали самые смертоносные боевые корабли ВМФ России

Пятерку самых опасных и смертоносных боевых кораблей российского флота представило американское издание The National Interest , об этом пишет РИА Новости.

В статье, появившейся после инцидента с попыткой прорыва украинских боевых катеров и буксира в Азовское море, американские журналисты отмечают, что Россия продолжает совершенствовать свой ВМФ. Чтобы достичь своих целей, Москва применяет экономически эффективные и ориентированные на экспорт ноу-хау, а также модернизирует существующие технологии.

В издании считают, что с помощью таких изменений в состав российского военного флота входят первоклассные суда, которые серьезно угрожают потенциальному противнику.

Топ-5 смертоносных кораблей по версии The National Interest

Тяжелый атомный крейсер «Петр Великий». vk.com/mil

1. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» — это флагман Северного флота, предназначенный для уничтожения авианосных групп противника. «Петр Великий» оснащен внушительным набором противокорабельного вооружения: ракетным комплексом «Гранит» и противовоздушным комплексом С-300Ф «Форт».

Крейсер «Москва». mil.ru

2. Ракетный крейсер «Москва» — единственный корабль первого ранга в составе Черноморского флота. В арсенале корабля находятся 64 ракеты системы С-300Ф «Форт».

Корвет «Сообразительный». mil.ru

3. Корвет «Сообразительный» с Балтийского флота. Корабль оборудован противолодочным комплексом «Пакет-НК». Эта система выполняет функцию гидроакустической станции и способна указывать на цель в автоматическом режиме, а также определять параметры движения как вражеских торпед, так и кораблей.

Эсминец «Настойчивый». mil.ru

4. Эсминец «Настойчивый» — флагман Балтийского флота. Он вооружен находятся сверхзвуковыми маловысотными крылатыми ракетами П-270 «Москит».

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». mil.ru

5. Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Это единственный авианосец в составе ВМФ России. На вооружении авианосца состоят 18 тяжелых истребителей-бомбардировщиков Су-33 и истребители четвертого поколения МиГ-29К. В издании отмечают, что этот ветеран «остается серьезной угрозой для конкурентов Кремля и дает России гораздо больше способов проецировать свою воздушную мощь по всему миру».