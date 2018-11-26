Появилось видео, как корабль ФСБ таранит украинское военное судно

Российский корабль «Дон» успешно протаранил украинский буксир.
По данным пресс-службы Военно-морских сил Украины, в результате инцидента в Керченском проливе российские силовики остановили и захватили два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир. В ФСБ обнародовали названия задержанных кораблей: «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».
По ним был открыт огонь, три человека ранены, им оказана помощь. Задержанные корабли ведут в Керчь.
Тем временем СНБО Украины и Петр Порошенко заявили о готовности ввести военное положение в стране.
А Россия запросила проведение экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Азовском море.