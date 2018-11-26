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Политика
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После захвата украинских кораблей ФСБ Порошенко заявил о введении военного положения на Украине

26 ноября после того, как стало известно, что в Черном море силы ФСБ атаковали и задержали три судна ВМС Украины, при этом были ранены трое украинских граждан, Петр Порошенко заявил, что расценивает это захват как акт агрессии со стороны России и что поддержит введение военного положения в стране. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на УНИАН.

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

Президент Украины сообщил, что этот вопрос он вынесет на рассмотрение верховной рады. Ранее идею о введении военного положения сроком на 60 дней высказал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Петр Порошенко,
президент Украины:

Я как президент, как верховный главнокомандующий ВСУ в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного кабинета — вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду Украины.

По мнению ряда экспертов, введение военного положения может отменить президентские выборы, которые намечены на начало 2019 года.

Тем временем на Донбассе начались обстрелы жилых кварталов в ДНР со стороны украинских военных, передает РИА Новости.

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