После захвата украинских кораблей ФСБ Порошенко заявил о введении военного положения на Украине

26 ноября после того, как стало известно, что в Черном море силы ФСБ атаковали и задержали три судна ВМС Украины, при этом были ранены трое украинских граждан, Петр Порошенко заявил, что расценивает это захват как акт агрессии со стороны России и что поддержит введение военного положения в стране. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на УНИАН.