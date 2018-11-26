После захвата украинских кораблей ФСБ Порошенко заявил о введении военного положения на Украине

Президент Украины сообщил, что этот вопрос он вынесет на рассмотрение верховной рады. Ранее идею о введении военного положения сроком на 60 дней высказал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
Петр Порошенко,
президент Украины:
Я как президент, как верховный главнокомандующий ВСУ в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного кабинета — вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду Украины.
По мнению ряда экспертов, введение военного положения может отменить президентские выборы, которые намечены на начало 2019 года.
Тем временем на Донбассе начались обстрелы жилых кварталов в ДНР со стороны украинских военных, передает РИА Новости.