Более 200 подростков задержали из-за драк ЧВК «Редан»

В Санкт-Петербурге и Новосибирске в торговых центрах задержали подростков, которых считают последователями молодежной субкультуры ЧВК «Редан».

После потасовки в ТЦ «Галерея» задержали 152 подростка, еще 65 — в ожидании трансфера. Задержания в «Галерее» связаны с противостоянием молодежных неформальных движений — «ЧВК Редан» и их антагонистов, пишет «Фонтанка».

В Новосибирске в торговом полиция также задержала несколько человек «с целью недопущения противоправных деяний», сообщает РБК. Среди задержанных был один подросток в одежде с изображением паука, другие — просто в черных вещах. Жители Новосибирска заметили толпу полицейских в ТРЦ «Галерея». Очевидцы сообщают, что это может быть связано с группировкой подростков «ЧВК Редан», уточняет НГС.

Об инцидентах с подростками в торговых центрах пишут и в Казани. Ранее в московском ТЦ «Авиапарк» рядом со станцией метро «ЦСКА» произошла массовая драка подростков, пишет msk1.ru. Столичный СК решил провести доследственную проверку по факту драки.

ЧВК

ЧВК — аббревиатура, означающая «частная военная компания». Изначально «Редан» — название клана из аниме «Хантер х Хантер». Отсюда появился и паук — в аниме это символ банды. Часто «Редан» называют пауками.

Подростки носят черную одежду с изображением членистоногих, указывает mail.ru. В группе — 32 тыс. человек.