Более полусотни лошадей с жеребятами расстреляли в Алтайском крае

Между селами Солоновка и Камышенка в Алтайском крае нашли 53 мертвых лошадей, пишет « КП — Барнаул ». Большинство из них кобылы с жеребятами или еще не ожеребившиеся.

Лошади были на свободном выпасе, рассказал хозяин животных Николай Дроков. Два-три раза в неделю их проверяли, но на днях из-за тумана выезд отложили.

Уже вечером стало известно, что лошадей застрелили.

«Их загнали в угол и снайперски расстреляли — по два выстрела точно под лопатку под сердце», — рассказал Дроков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

По приблизительным оценкам, ущерб составил порядка 5 млн рублей.

По словам местных жителей, подобное происходит не в первый раз. В прошлом году неизвестные расстреляли семь лошадей, но виновных так и не нашли.

Мотивом могло стать хулиганство или месть — ранее на фермера жаловались из-за того, что его лошади вытаптывают посевы.

Ранее в Республике Алтай полицейский под покровом ночи застрелил девять лошадей.