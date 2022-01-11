Более полусотни лошадей с жеребятами расстреляли в Алтайском крае

Лошади были на свободном выпасе, рассказал хозяин животных Николай Дроков. Два-три раза в неделю их проверяли, но на днях из-за тумана выезд отложили.
Уже вечером стало известно, что лошадей застрелили.
«Их загнали в угол и снайперски расстреляли — по два выстрела точно под лопатку под сердце», — рассказал Дроков.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».
По приблизительным оценкам, ущерб составил порядка 5 млн рублей.
По словам местных жителей, подобное происходит не в первый раз. В прошлом году неизвестные расстреляли семь лошадей, но виновных так и не нашли.
Мотивом могло стать хулиганство или месть — ранее на фермера жаловались из-за того, что его лошади вытаптывают посевы.
Ранее в Республике Алтай полицейский под покровом ночи застрелил девять лошадей.