Более пяти тыс. иранских школьников стали жертвами массовых отравлений

Более 5 тыс. детей из 230 школ стали жертвами отравлений в 25 провинциях в Иране. Об этом сообщают РИА Новости.

Самые высокие показатели статистики — у девочек, а самые низкие — у мальчиков.

Это не первый случай отправления детей. Массовый характер оно приобрело в ноябре 2022 года. Первый случай был зарегистрирован в городе Кум — там отравились 18 девочек.

С тех пор пострадало более 5 тыс. детей в 230 школах в 25 провинциях.

Генпрокурор Мохаммад Джафар Монтазери и замглавы минздрава Юнес Панахи считают, что массовые отравления могли быть преднамеренной акцией, организованной «внешними силами».

Накануне в парламенте заявили, что причина отравлений детей — распыление азота и других вредных газов. Местные СМИ сообщают, что в одной из школ распылили газ из перцового баллончика.

В другой школе установили, что вредные газы проникли на территорию по воздуху из стоящих рядом автоцистерн с нефтехимическими продуктами.

Ранее в Узбекистане от индийского сиропа от ОРВИ скончались 18 детей.