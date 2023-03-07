Более пяти тыс. иранских школьников стали жертвами массовых отравлений

Самые высокие показатели статистики — у девочек, а самые низкие — у мальчиков.
Это не первый случай отправления детей. Массовый характер оно приобрело в ноябре 2022 года. Первый случай был зарегистрирован в городе Кум — там отравились 18 девочек.
С тех пор пострадало более 5 тыс. детей в 230 школах в 25 провинциях.
Генпрокурор Мохаммад Джафар Монтазери и замглавы минздрава Юнес Панахи считают, что массовые отравления могли быть преднамеренной акцией, организованной «внешними силами».
Накануне в парламенте заявили, что причина отравлений детей — распыление азота и других вредных газов. Местные СМИ сообщают, что в одной из школ распылили газ из перцового баллончика.
В другой школе установили, что вредные газы проникли на территорию по воздуху из стоящих рядом автоцистерн с нефтехимическими продуктами.
Ранее в Узбекистане от индийского сиропа от ОРВИ скончались 18 детей.