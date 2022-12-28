28 декабря
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Здоровье

В Узбекистане от индийского сиропа от ОРВИ скончались 18 детей

18 детей скончались в Узбекистане после приема индийских сиропа и таблеток от ОРВИ. В препаратах оказалось токсичное вещество этиленгликоль.

Сироп от кашля
Сироп от кашля
СС0

Вещество было выявлено лабораторными исследованиями.

«Исследование показало, что умершим детям до поступления в стационар давали этот препарат дома в течение двух — семи дней три — четыре раза в день по 2,5−5 миллилитров, что превышает стандартную дозу препарата для детей», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Узбекистана.

Сейчас препараты сняты с продажи. Результаты экспертизы направили в правоохранительные органы.

Также отмечено, что в стране-производителе Индии от лекарства скончались 200 детей до 5 дет.

Ранее в Китае за сутки выявили более миллиона случаев COVID-19.

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