В Узбекистане от индийского сиропа от ОРВИ скончались 18 детей

Вещество было выявлено лабораторными исследованиями.
«Исследование показало, что умершим детям до поступления в стационар давали этот препарат дома в течение двух — семи дней три — четыре раза в день по 2,5−5 миллилитров, что превышает стандартную дозу препарата для детей», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Узбекистана.
Сейчас препараты сняты с продажи. Результаты экспертизы направили в правоохранительные органы.
Также отмечено, что в стране-производителе Индии от лекарства скончались 200 детей до 5 дет.
Ранее в Китае за сутки выявили более миллиона случаев COVID-19.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!