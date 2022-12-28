В Узбекистане от индийского сиропа от ОРВИ скончались 18 детей

Вещество было выявлено лабораторными исследованиями.

«Исследование показало, что умершим детям до поступления в стационар давали этот препарат дома в течение двух — семи дней три — четыре раза в день по 2,5−5 миллилитров, что превышает стандартную дозу препарата для детей», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Узбекистана.