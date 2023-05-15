Более 500 россиян застряли в аэропорту Антальи из-за ремонта

Более 500 российских граждан не смогли улететь на родину. Они застряли в аэропорту Антальи из-за отмененных рейсов 14 мая. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" .

В аэропорту Антальи в ожидании своего рейса застряли около 500 россиян. Известно, что отменили не менее трех рейсов Turkish Airlines.

По информации "КоммерсантЪ", самолет должен был вылететь из Антальи 14 мая в 8:30, но рейс перенесли на 13 часов. В итоге пассажиры взлетели только в 21:20.

В Генконсульстве РФ ТАСС сообщили, что задержки в аэропорту связаны с ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

С похожими проблемами столкнулась компания "Аэрофлот". Самолет должен был отправиться из Стамбула в Москву 14 мая в 4:00, однако сначала рейс перенесли, а потом и вовсе отменили.

Большую часть пассажиров пересадили на два последующих рейса 15 мая. Оставшиеся отправятся домой чуть позже.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что рейс отменили по техническим причинам.

Ранее в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске 10 мая самолет после взлета не смог улететь в пункт назначения.