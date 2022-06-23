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Происшествия

Более 1,5 тысяч человек погибли во время афганского землетрясения

Землетрясение произошло ночью 22 июня.

Землетрясение.
Землетрясение.
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По последним данным, жертвами землетрясения в провинции Пактика в Афганистане стали 1,5 тыс. человек, еще около 2 тыс. пострадали, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Эпицентр находился в 42 километрах к юго-западу от города Хост. Магнитуда подземных колебаний составила 6,1, пишет bfm.ru.

Евро-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил — подземные толчки от землетрясения в Афганистане ощущались также в Пакистане и в Индии, на расстоянии более 500 километров.

Между тем сейсмологи включили Алтай в число регионов, где могут произойти разрушительные землетрясения.

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