Ребенка госпитализировали после ДТП с троллейбусом в Рубцовске

В полиции выяснили, что за рулем отечественного авто был водитель 1984 года рождения. На пересечении не равнозначных дорог, при совершении маневра поворота налево, допустил столкновение с троллейбусом. Он ехал во встречном направлении, по равнозначной дороге.
В результате столкновения пострадал несовершеннолетний пассажир ВАЗа.
По факту ДТП ведутся проверки и выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ночью 15 сентября в Рубцовске автомобиль Toyota насмерть сбил пешехода — 57-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.