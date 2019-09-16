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Происшествия

Ребенка госпитализировали после ДТП с троллейбусом в Рубцовске

15 сентября в Рубцовске с многочисленными травмами в больницу попал ребенок после ДТП. ВАЗ-21063 столкнулся с троллейбусом, пишет vrubcovske.ru.

ДТП на пер. Улежникова в Рубцовске.
ДТП на пер. Улежникова в Рубцовске.
"Инцидент Рубцовск"

В полиции выяснили, что за рулем отечественного авто был водитель 1984 года рождения. На пересечении не равнозначных дорог, при совершении маневра поворота налево, допустил столкновение с троллейбусом. Он ехал во встречном направлении, по равнозначной дороге.

В результате столкновения пострадал несовершеннолетний пассажир ВАЗа.

По факту ДТП ведутся проверки и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ночью 15 сентября в Рубцовске автомобиль Toyota насмерть сбил пешехода — 57-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

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