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Происшествия

Более 11 тысяч свиней сгорели при пожаре на ферме в Ростовской области

На свиноферме в Ростовской области произошел пожар на площади более 2 тыс. квадратных метров, сообщает «Ростов сегодня».

Свинья.
Свинья.
СС0

Свиноводческое предприятие на хуторе Гусево вспыхнуло 27 мая — огонь бушевал несколько часов.

«Во время тушения часть здания рухнула. Все животные, которые в тот момент находились там, погибли», — отмечает издание.

«Всего на ферме было 11,29 тыс. свиней. Было застраховано только оборудование», — уточняет «Интерфакс».

В региональном МЧС сообщили, что для ликвидации пожара привлекли девять человек и четыре единицы техники.

Ранее в Красноярском крае уволенный мужчина не получил зарплату и попытался сжечь птицефабрику.

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