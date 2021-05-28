Более 11 тысяч свиней сгорели при пожаре на ферме в Ростовской области

На свиноферме в Ростовской области произошел пожар на площади более 2 тыс. квадратных метров, сообщает « Ростов сегодня ».

Свиноводческое предприятие на хуторе Гусево вспыхнуло 27 мая — огонь бушевал несколько часов.

«Во время тушения часть здания рухнула. Все животные, которые в тот момент находились там, погибли», — отмечает издание.

«Всего на ферме было 11,29 тыс. свиней. Было застраховано только оборудование», — уточняет «Интерфакс».

В региональном МЧС сообщили, что для ликвидации пожара привлекли девять человек и четыре единицы техники.

Ранее в Красноярском крае уволенный мужчина не получил зарплату и попытался сжечь птицефабрику.