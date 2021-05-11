Уволенный сибиряк не получил зарплату и попытался сжечь птицефабрику

Пожар на птицефабрике в поселке Емельяново произошел в конце апреля. Директор предприятия отметил, что неизвестный поджег проходную.

Полицейские установили личность поджигателя — им оказался 42-летний бывший работник.

«Подозреваемый пояснил, что ранее работал на этом предприятии в качестве сотрудника подрядной организации, однако ему не заплатили за работу и уволили, и он решил совершить преступление», — рассказали в ведомстве мотивы поджигателя.

Возбудили уголовное дело за «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сибиряку грозит до 5 лет лишения свободы, сейчас он под подпиской о невыезде.

Ранее в Иркутской области автостопщик психанул и поджег лес, чтобы отомстить проезжающим мимо водителям.