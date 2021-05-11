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Жизнь

Уволенный сибиряк не получил зарплату и попытался сжечь птицефабрику

В Красноярском крае задержали мужчину, который поджег птицефабрику из-за увольнения, сообщает региональное МВД.

Пожар на птицефабрике. Красноярский край.
Пожар на птицефабрике. Красноярский край.
24.мвд.рф.

Пожар на птицефабрике в поселке Емельяново произошел в конце апреля. Директор предприятия отметил, что неизвестный поджег проходную.

Полицейские установили личность поджигателя — им оказался 42-летний бывший работник.

«Подозреваемый пояснил, что ранее работал на этом предприятии в качестве сотрудника подрядной организации, однако ему не заплатили за работу и уволили, и он решил совершить преступление», — рассказали в ведомстве мотивы поджигателя.

Возбудили уголовное дело за «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сибиряку грозит до 5 лет лишения свободы, сейчас он под подпиской о невыезде.

Ранее в Иркутской области автостопщик психанул и поджег лес, чтобы отомстить проезжающим мимо водителям.

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