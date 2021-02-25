Более 70 заключенных подвергались пыткам в тюрьме в Сибири

ФСИН России провела проверку и установила, что в СИЗО и колониях Иркутской области пыткам и насилию подверглись 75 заключенных, пишет РИА Новости со ссылкой на директора ведомства Александра Калашникова.

Уже полтора месяца в Иркутской области работает группа сотрудников ведомства, которая даст объективную оценку произошедшим событиям

«В настоящее время по иркутской ситуации опрошено 1145 лиц, установлено 41 лицо, причастное к совершению насилия, установлено 75 потерпевших и примерно 90 очевидцев насилия», — сказал Калашников.

На прошлой неделе ФСИН России сообщило об увольнении начальника СИЗО-1 в Иркутске, временном отстранении от обязанностей его зама, а также замначальника ИК-6 за избиения заключенных.

25 февраля ведомство рассказало о девяти уголовных делах, возбужденных в отношении сотрудников и заключенных в Иркутской области. А также выявило 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других заключенных. В отношении них ведутся проверочные мероприятия.