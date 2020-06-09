Больница по ошибке отправила в другой город умершего с COVID-19, а там не отдают тело

В Забайкалье больница в Чите по ошибке отправила тело умершего человека в Краснокаменск, пишет « Чита.ру ».

Об инциденте изданию рассказала дочь умершего мужчины, которая с родственниками приехала забирать тело.

«Мы выписали все документы, пропуск на машину, чтобы заехать на территорию больницы, взяли гроб, оплатили грузовик. Санитары ушли за ним, а позже вернулись, и говорят, что тела нет», — объяснила женщина.

Позже выяснилось, что тело мужчины перепутали с какой-то умершей женщиной и отправили в Краснокаменск.

Пациент с 1 апреля находился в онкологическом диспансере в Чите. 13 мая у него выявили пневмонию и через три дня перевели в реанимацию, 20-го подключили к ИВЛ и только 25 мая подтвердили коронавирус.

В тяжелом состоянии 30 мая мужчину госпитализировали в горбольницу, где он впал в кому и через пять дней скончался.

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Родственникам сказали забрать тело 8 июня, но выяснилось, что еще 6 июня его отправили в Краснокаменск.

«Мы не можем добиться никакого ответа, не знаем, что делать теперь. Вызвали полицию, приехал участковый, а его на территорию не пускают из-за карантина, не показывают журнал, по которому тела выдавали», — рассказала дочь умершего.

В региональном минздраве заявили, что не оставят ситуацию без внимания, однако необходимо время для детального разбирательства.

Напомним, ранее покойников перепутали в барнаульском морге. Родственники только на церемонии прощания обнаружили, что хоронят незнакомого человека.