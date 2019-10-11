Большинство «за»: Госдума поинтересовалась у россиян, нужно ли вернуть смертную казнь

11 октября Государственная дума на своей официальной страничке « Вконтакте » создала опрос, где спросила у пользователей, нужно ли отменять мораторий на смертную казнь, пишет «Коммерсант». Мнения разделились, но пока что большой перевес у ответа «Да».

Опрос был создан после резонансного преступления в Саратове, где на днях была убита 9-летняя девочка Лиза Киселева. В связи с этим многие депутаты Госдумы высказались за возвращение смертной казни.

Вопрос, опубликованный на странице «Вконтакте» Госдумы, звучит так: «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?». По данным на 22:00 по барнаульскому времени, в опросе приняли участие 8451 человек. За ответ «Да» проголосовали 6121 человек, за «Нет — 2006, за «Другое» — 324.

В комментариях пользователи пишут о том, что «для введения смертной казни необходимо проработать механизм исключения судебной ошибки». Другие предлагают самим осужденным выбирать для себя меру наказания — смертную казнь или пожизненное заключение с 12-часовым рабочим днем «на государство без зарплаты».

Что произошло в Саратове

9 октября 9-летняя Лиза Киселева вышла утром в школу, но до нее не дошла. Девочку разыскивали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и неравнодушные горожане. Тело ребенка было найдено в гаражном боксе.

В убийстве подозревают 35-летнего жителя Михаила Туватина. Согласно его показаниям, которые опубликовал Следственный комитет России, Туватин несколько месяцев назад самовольно завладел гаражом в микрорайоне СХИ Саратова.

9 октября, в день убийства Лизы, он находился в гараже. Девочка прошла мимо и спросила, его ли это гараж. «Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство», — рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.