Депутаты высказались за возврат смертной казни после убийства саратовской девочки

Депутаты Госдумы, представляющие Саратовскую область, высказались за отмену моратория на смертную казнь в связи с резонансным убийством девятилетней девочки, сообщает « Четвертая власть ».

«Нужно вернуть смертную казнь», — написал депутат Госдумы Евгений Примаков. Также за идею возвращения смертной казни для «педофилов, убийц, насильников, террористов» выступила депутат Госдумы Ольга Алимова.

«Заигрались в демократию и толерантность. Вернуть смертную казнь в Россию!» — написала она.

Ее поддерживает уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

«Московский комсомолец» сообщает, что в интернете уже появилась петиция с требованием казнить, выдать на самосуд или гарантировать пожизненный срок для подозреваемого в убийстве Михаила Туватина.

«Очередной насильник понесет достойное наказание, однако достойно ли оно содеянному преступлению? Саратовцы уверены, что нет и готовы устроить самосуд над выродком. Ввиду сложившегося резонанса, мы не должны остаться равнодушными и требовать от властей РФ возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или же гарантированного пожизненного заключения, то есть во благо защиты молодого поколения от нелюдей! У педофилов не должно быть права на реабилитацию с помощью психиатрии!» — говорится в петиции.

«Взгляд-инфо» со ссылкой на соцсети сообщает, что подозреваемого задержали еще вчера днем, до обнаружения тела убитой девочки, в ходе отработки местных жителей с судимостями. Когда к нему пришли с вопросами о пропавшей девочке, он заявил, что не в курсе. Это показалось полицейским подозрительным, ведь на тот момент масштабные поиски велись в районе уже третьи сутки.

Наручники , арест. СС0

«В итоге Туватин сознался в убийстве. Он рассказал, что спрятал тело девочки в заброшенном гараже — у Туватина был тайный проход туда. В гараже подозреваемого стоял шкаф, за которым был лаз», — пишет СМИ.

Местные жители несут к дому убитой девочки мягкие игрушки, пишет «Версия Саратов». Их оставляют на лавочке у подъезда, где находится квартира семьи погибшей.

Девочка пропала 9 октября по пути в школу. Ее тело было найдено через два дня, пишет «Росбалт». По подозрению в убийстве был задержан 35-летний местный житель. Ранее преступник уже был судим.

Ночью жители Саратова собирались на стихийный митинг, требуя выдать им убийцу девочки. Митингующие также атаковали полицейскую машину, где предположительно мог находиться злоумышленник.

На видео телеканала «Звезда» видно, что люди устроили настоящую давку возле автомобиля и скандировали «Открывай!». Как сообщают журналисты, полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы отогнать протестующих.