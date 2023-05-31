31 мая
﻿
Происшествия

Бийская чупакабра. Большое белое животное нападает на скот в поселке

Жители поселка Нагорный в Бийском районе живут в страхе - большое неизвестное животное задирает скот по ночам. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП-Бийск".

Большое белое животное нападает на скот в поселке
Большое белое животное нападает на скот в поселке
Telegram-канал "ЧП Бийск"

Нападки неизвестного монстра начались с предпоследней недели мая. Оно приходит по ночам в те дворы, где находится домашний скот.

Местные жители предполагают, что животное крупных размеров и обладает большой силой. Накануне оно ворвалось в сарай, разбив окно, а затем снесло дверь с шарниров в свинарник. "Бийская чупакабра" разорвала кур, кроликов и двух поросят.

За неделю от нападок монстра пострадало три подворья.

Местным жителям не удалось узнать внешний вид животного. Оно лишь оставило после себя клочки шерсти бело-серого цвета.

Пострадавшие хозяева обратились в полицию за помощью, дело передали участковому. В экспертизе найденной шерсти и кинологов с собаками отказали.

Люди боятся, что "бийская чупакабра" начнет нападать на детей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость