19 января
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Происшествия

Большой срок за попытку провоза наркотиков грозит жительнице Алтая

За попытку провоза крупной партии запрещенных веществ задержали 23-летнюю жительницу Ростовской области и 22-летнюю жительницу Алтайского края, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Женщина в наручниках.
Женщина в наручниках.
СС0

По информации ведомства, приезжих девушек на автомобиле марки Hyundai остановили для проверки документов. Это произошло настационарном посту «Магри» ДПС в Сочи.

В результате досмотра госавтоиснпекторы обнаружили восемь свертков, обмотанных изолентой. Для дальнейшего разбирательства задержанных доставили в отдел полиции.

По заключению эксперта, содержимое свертка — мефедрон и производное N-метилэфедрона общим весом около 5,5 кг.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Жительнице Алтая грозит крупный срок. На период предварительного следствия злоумышленниц заключили под стражу.

Ранее стало известно, до чего наркотики довели Алтайский край в 2022 году.

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