Бомбы по почте: террорист и гениальный математик умер в тюремной камере

Террорист Теодор Качинский по прозвищу Унабомбер умер в тюремном медцентре в Батнере (США).

Утром заключенного нашли лежащим без сознания в камере, реанимационные действия оказались безуспешными. Качинскому был 81 год, указывает Газета.Ru.

До медцентра он отбывал пожизненное заключение в федеральной тюрьме строгого режима в Колорадо, но из-за ухудшения состояния здоровья его перевели в Бартнер. Диагнозы тогда обнародовали.

Бомбы по почте

Преступника не могли вычислить и поймать почти 20 лет. В период с 1978 по 1995 год Качинский заложил или отправил по почте 16 бомб. Три человека погибли, более 20 ранены. Американцы боялись получать утреннюю почту.

Главными целями Качинского были университеты и авиалинии.

В 1998 году Качинский признал себя виновным в обмен на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Прозвище

Прозвище Унабомбер (Unabomber) в прессе он получил в результате сложения букв UN (University) и А (Airlines) со словом bomber.

Математик и хижина

Качинский поступил в Гарвард в 16 лет, в 1964-м стал магистром математики, а в 1967-м – доктором философии. К 25 годам он уже был доцентом Калифорнийского университета в Беркли. Его называли гением.

С 1970-х он жил в хижине из фанеры размером примерно три на четыре метра, отказался от водопроводной воды, читал при свете самодельных свечей, перестал подавать федеральные налоговые декларации и питался кроликами.

Ранее в Барнауле спецслужбы задержали террориста, готовившего взрыв мечети. У задержанного изъяли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу и телефон с фотографиями выбранных объектов, которые юноша направлял куратору.