Бомж изнасиловал подростка, а для конспирации сменил одежду, побрился и изменил походку

В Республике Бурятия задержали бездомного мужчину, обвиняемого в нападении на несовершеннолетнюю девушку и изнасиловании, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 11 апреля 2020 года в Улан-Удэ. Полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку и забрал ее вещи.

«Правоохранители задержали подозреваемого несмотря на то, что 31-летний злоумышленник предпринял попытки избежать ответственности: после преступления он сменил одежду, побрился, изменил походку», — рассказали в ведомстве.

У мужчины обнаружили похищенные мобильный телефон и портативный аккумулятор. Подросток опознала в нем нападавшего.

По данным СК, мужчина недавно обосновался в одном из коллекторов в городском поселке Сосновый Бор. Вечером 11 апреля он увидел девушку, которая возвращалась домой. В руке она держала телефон.

«Достав нож, он подошел к жертве, приставил оружие к груди и насильно увел в расположенный неподалеку лес, где изнасиловал. Затем обвиняемый отобрал мобильный телефон и портативный аккумулятор. Угрожая расправой, заставил сообщить пароль от телефона, после чего скрылся», — рассказали в СК.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Разбой». Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос о содержании под стражей.

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