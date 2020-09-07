Бомж ответил грабежом и насилием на доброту жительницы Барнаула

57-летняя жительница Барнаула разрешил бездомному мужчине пожить в ее дачном доме. Взамен он помогал по хозяйству, но однажды напился и напал на женщину.

Хозяйка дома приехала на велосипеде на дачу и нашла в доме спящего нетрезвого «помощника».

Она стала будить мужчину, требуя, чтобы тот собрал свои вещи и немедленно ушел. В ответ он стал нецензурно выражаться и угрожать физической расправой, а затем толкнул женщину, схватил за волосы и несколько раз ударил, рассказывают в полиции.

«А когда горожанка пригрозила звонком своему сыну, мужчина подскочил к ней и выбил из рук телефон, с которым скрылся в неизвестном направлении», — отметили в МВД.

Подозреваемого нашли по «горячим следам». Им оказался барнаулец 1960 года рождения без определенного места жительства. Телефон изъяли и вернули хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

Ранее в Барнауле гвардейцы задержали мужчину, который ночью напал на девушку в подъезде.