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Происшествия

Бор загорелся второй раз за весну возле алтайского села

Пожар произошел в бору возле алтайского села 6 мая. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Пожар возле села Малышев Лог
Пожар возле села Малышев Лог
Инцидент Барнаул

По информации сообщества, пожар произошел в бору возле села Малышев Лог Волчихинского района.

"Инцидент Барнаул" сообщает, что бор горит второй раз за весну 2023 года.

На фотографии видно, как со стороны леса поднимает столб черного дыма.

Напоминаем, что в Алтайском крае ввели особый противопожарный режим. Цель режима - недопущение появления открытого огня на лесных участках и прилегающей территории для минимизации возможного ущерба от природных пожаров, передают в ведомстве.

За нарушение правил режима будет положен штраф от 10 до 50 тыс. рублей.

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