Борьба с чумой: парализованных свиней обкладывают покрышками и сжигают

Жители Псковской области жалуются на крики свиней, которых в регионе сжигают в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).

По словам местных жителей, их мучает не только визг умирающих животных, но и запах сжигаемых туш.

Жители региона заявляют, что свиней в карантинных по АЧС районах сжигают заживо. Граждане говорят, что в деревнях отчетливо слышен визг мучающихся животных, а тошнотворный запах от сжигания животных мешает полноценной жизни людей.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина пояснила, что свиней перед убийством усыпляют. По ее словам, снотворный парализующий препарат позволяет сделать процесс уничтожения животным «максимально гуманным».

«Перед сожжением животных делается один-единственный укол этого средства. Они ложатся без всякого визга и писка. И при таком заболевании никакого обливания бензином и быть не может», — пояснила чиновница.

После укола свиней вывозят на специальные деревянные настилы, обкладывают покрышками, дополнительно используют горюче-смазочные материалы и поджигают, пишет «Росбалт».

«Запах, действительно, есть. Дым идет. Но это общепринятая практика по всей Российской Федерации… Поэтому там никто не кричит, не пищит, не визжит. Уничтожаются трупы только таким образом», — объяснила Вера Баданина.

Ранее сообщалось, что тухлую курицу после пожара на «Алтайском бройлере» вывозят «КамАЗами».

Только на условиях анонимности работники завода рассказали, что запах источает курятина, которая хранилась в холодильниках, заваленных металлическими конструкциями. Ее извлекают и заливают хлоркой.

Пропавшее мясо вывозят целыми тоннами на «КамАЗах». Совки машин застилают полиэтиленом и заливают по бортам монтажной пеной.

Тухлятину везут в Зональный район на земли «Алтайского бройлера», где будут сжигать.